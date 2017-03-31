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Deutsche Welle

Diyanet yetkilisi hakkında Almanya'da soruşturma

Alman Federal Başsavcılığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Keskin hakkında soruşturma başlattı. Keskin’in Gülen yanlıları hakkında istihbarat istediği iddia ediliyor.

31 Mart 2017 23:41

Süddeutsche Zeitung ile kamu yayıncılık kuruluşları NDR ve WDR'in ortak haberinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Halife Keskin'in Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine talimat göndererek Gülen yanlıları hakkındaki bilgi toplanmasını istediği öne sürüldü.

Haberde, Federal Savcılığın elinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Keskin'in konuyla ilgili talimatının yer aldığı belgenin bulunduğu belirtildi. Karlsruhe merkezli Federal Savcılığa söz konusu belgenin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) içinden biri tarafından verildiği kaydedildi.

Haberde ayrıca Keskin'in Almanya'daki imamlara da Gülen yandaşları hakkında bilgiler toplaması talimatı verdiği ifade edildi. Federal Savcılığın, Dış İlişkiler Müdürü Halife Keskin hakkında 13 Mart'ta soruşturma başlattığı belirtiliyor.

"Daha fazla duyarlılık beklerdim”

Almanya Federal Savcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'da Gülen yandaşlarını izlediği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Medyaya yansıyan haberlere göre, MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından Almanya'da dış istihbarattan sorumlu Federal Haber Alma Servisi Başkanı Bruno Kahl'e şubat ayında Gülen ile bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere ait bir dosya verilmişti. Yaklaşık 300 kişinin ve 200 okul ve derneğin yer aldığı listede, Alman siyasetçilerin de bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Listede adı yer alan Alman Meclisi'nin Sosyal Demokrat Partili (SPD) üyesi Michelle Müntefering, Alman makamlarının bu dosyayı ele alış şeklini eleştirdi. Süddeutsche Zeitung'a açıklama yapan Müntefering, bu listede adının yer aldığını Pazartesi günü öğrendiğine atıfta bulunarak "kurumlarımızın daha duyarlı davranması beklerdim” şeklide konuştu. Türk-Alman Parlamenterler Grubu Başkanı Müntefering, "Neyin nasıl olduğunu Meclis'in bilmeye hakkı” olduğunu vurguladı.

Listede Müntefering'in yanı sıra Berlin Eyalet Parlamentosu'nun Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili üyesi Emine Demirbüken-Wegner'in de olduğu ortaya çıkmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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