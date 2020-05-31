Diyanet, yatılı Kuran kurslarını 15 Haziran’da açmayı planlıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edilen günlerde ‘normalleşme adımları’ kapsamında kademeli olarak açılması planlanan yatılı kuran Kursları için 81 ilin müftülüğüne, “Kur’an kursları yeni normalleşme süreci” başlıklı yazı gönderildi. Müftülüklere gönderilen yazıya göre, ülke genelindeki birçok yatılı Kuran kursunda eğitim, 15 Haziran’da başlayacak.

BirGün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm dünyayı tehdidi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle okulların 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılmayacağını duyururken Diyanet, yatılı Kuran kurslarını açmak için harekete geçti.

Kursların, 15 Haziran’da açılması, 27 Eylül’de ise eğitimi tamamlaması öngörüldü. Kararın altında imzası olan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, alınan karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Cuma bereketi’ yorumunu yaptı.

Kursların, kayıtlı yatılı öğrenci sayısının yüzde 30’u ile hizmete başlayacağı, süreç içerisinde kapasitenin yüzde 50’sinin aşılmayacağı bildirildi. Alınacak bazı tedbirler ise şöyle sıralandı:

-Kurslarda mutlaka ateş ölçer bulundurulacak ve belirli aralıklarla öğrencilerin ateş ölçümü yapılacak.

-Kurs içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak kurs içerisinin sürekli havalandırılması sağlanacak.

-Bu süreçte çiğ sayfa (saman kağıt) sayısının mümkün olduğunca az tutulması ve pişmiş sayfalara (beyaz kağıt) yoğunluk verilmesine özen gösterilecek.

-Cemaatle kılınacak namazlarda fiziki mesafe kurallarına dikkat edilecek.

-Öğrencilere zorunlu olmadıkça izin kullandırılmayacak.