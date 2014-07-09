'Diyanet Vakfı yasağı deldi, 81 doktor kadrosunu ihaleyle satışa çıkardı!'

Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara ve İstanbul için ayrı ayrı ‘hastane ruhsatı” ve “doktor kadrolarını” satışa çıkardı. İhalede toplam 81 doktor kadrosu ve 180 yataklı hastane ruhsatı satılacak. Satışlar, ihale ile yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, 11 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliğiyle, özel sağlık kuruluşlarının doktor kadrosu satışını, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yasakladı.

Ancak Milliyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot, Türkiye Diyanet Vakfı’nın toplam 81 doktor kadrosu ve 180 yataklı hastane ruhsatını ihale yoluyla satışa çıkardığını yazdı.

Şükrü Kızılot, “Normalde Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerde bir tek doktorun bile iller arasında transferine sorun çıkartırken, Diyanet Vakfı’nın İstanbul’daki 46 kadrosu, bir kalemde Ankara’ya transfer ettiriliyor! Bu aşamada “doktor kadroları ve ruhsatın alıcıları da belli mi?” sorusu akla geliyor!..” görüşünü dile getirdi.

Şükrü Kızılot’un, Hürriyet gazetesinin bugünkü (9 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “Diyanet’ten satılık doktor” başlıklı yazısı şöyle:

‘Diyanet’ten satılık doktor’

Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara ve İstanbul için ayrı ayrı ‘hastane ruhsatı” ve “doktor kadrolarını” tıpkı “taksi plakası satar gibi” satışa çıkardı! İhalede toplam 81 doktor kadrosu ve 180 yataklı hastane ruhsatı satılacak. Satışlar, ihale ile yapılacak.

Satış yasaklanmıştı

Bu arada ilginç bir durum daha var. Sağlık Bakanlığı 11 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliğiyle, özel sağlık kuruluşlarının doktor kadrosu satışını, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yasaklamıştı. 1 Ocak 2014 tarihinden bu yana, özel hastanelerin “doktor kadrosu satışı” yasak. Ortada böyle bir yasak var ama Diyanet Vakfı, hiç çekinmeden “doktor kadrosu ve hastane ruhsatı satacağını” ilan ediyor. Daha ötesi, satışları da ihale yolu ile yapacağını hatta duruma göre pazarlık da yapabileceğini açıklayabiliyor.

Bu kadar rahat hareket edebildiğine göre, belli ki bu satış birilerinin bilgisi ve izni dahilinde. Bu aşamada, Diyanet’e gösterilen bu ayrıcalığın, özel sektörden esirgenmesi de çok anlamlı. Diyanet Vakfı, satacağı kadroları aşağıdaki gibi açıkladı.Tüp bebek, Acil, Fizik tedavi, Kadın doğum, Ortopedi, Kardiyoloji, Göğüs, Anestezi, Dahiliye, Kulak, burun, boğaz, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi, Nöroloji, Çocuk, Kalp damar, Radyoloji, Üroloji, Göz, Gastroentereloji, Diş vs.

KDV’si de var

Satışın, KDV’si de var. Doktor kadrosu satışları yüzde 18 KDV’ye tabi. Bitmedi, hastane ruhsatının satışı da yüzde 18 KDV’ye tabi. İhale, 16 Temmuz 2014 tarihinde “kapalı teklif yöntemi” ile yapılacak.

Diyanet Vakfı, açık teklif ve pazarlık yöntemi gibi diğer ihale yöntemlerini de uygulayabilecek.İhaleye girecek olanların; “Hastane Ruhsatı ve Doktor Kadroları ile Bağlı haklarını KDV hariç ......... bedel ile satın almayı teklif ve taahhüt ederiz” diye teklif vermeleri gerekiyor.

Hastane ruhsatı

Olaya biraz daha yaklaşıyoruz;

1. Diyanet Vakfı, sahibi olduğu 19 Mayıs hastanesini Sağlık Bakanlığı’na devretmiş.

Doktorlar ve diğer çalışanların da önemli kısmı, devirle birlikte kamu çalışanı olmuş.

Bu hastane şu anda Sağlık Bakanlığı’na ait bir devlet hastanesi olarak çalışıyor.

2. Aynı Diyanet Vakfı, elindeki ruhsat ve doktor kadrolarını, ayrıca satılığa çıkarmış.

İhale yolu ile onları da satacak! İşin doğrusu Diyanet Vakfı’nın bu tür satışlarla uğraşması yadırganan bir durum.

Alanlar ne yapacak?

Bir kişinin veya bir şirketin, hastane açabilmesi, Sağlık Bakanlığı’ndan “Özel hastane açılış ruhsatı” alabilmesine, doktor istihdam edebilmesi de “kadro” olmasına bağlı. Sağlık Bakanlığı, özellikle büyük illerde, özel hastane açılmasına izin vermiyor. Doktor ihtiyacı olan özel hastane, dilediği branşta ve sayıda doktor istihdam edemiyor. Bunun için kadro olması gerekiyor. İhaleye girip hastane ruhsatı ve kadroları alan bir şahıs veya şirket, Ankara’da dilediği semtte, 180 yataklı hastane açabilecek. Bu hastanede de kadrolarını aldığı 81 doktorun seçimini kendisi yapabilecek. Normalde Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerde bir tek doktorun bile iller arasında transferine sorun çıkartırken, Diyanet Vakfı’nın İstanbul’daki 46 kadrosu, bir kalemde Ankara’ya transfer ettiriliyor! Bu aşamada “doktor kadroları ve ruhsatın alıcıları da belli mi?” sorusu akla geliyor!..