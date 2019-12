Diyanet Vakfı'ndan Benazir Butto modeli başörtüsü

T24

Yeni faaliyet yılında ünlü konuklar

Başörtüsnde Pakistan modeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, türbana neden "başörtüsü” demediğini açıklarken dile getirdiği, "Mesela Pakistan. Resmi adı ne? Pakistan İslam Cumhuriyeti. Yani İslam o ülkenin resmi adında var. Adında bile İslam olan ülkenin eski Başbakan’ı Benazir Butto’nun örttüğü türban değil başörtüsüydü. Yani saçının her telini kapatmıyor. İran da İslam cumhuriyetidir. Orası da İslam kurallarının geçerli olduğu bir ülkedir. Orada da kadınlar türban değil başörtüsü kullanıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.Butto modeliyle gazetecilerin karşısına çıkan TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürü Ayşe Sucu, 14 yıl önce kurulan vakfın faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Sucu, 1996 yılında kadına hizmet parolasıyla yola çıktıklarını belirterek, Mamak ve İncesu'da halk eğitim merkezi ile ortaklaşa başladıkları serüvende bugün 10 bin üyesi ile Türkiye'nin en büyük kadın kuruluşu haline geldiklerini söyledi.İncesu'daki merkezlerinden günde 350-400, Kızılay'daki merkezlerinden ise günde yaklaşık 500 kişinin yararlandığını ifade eden Sucu, hayat boyu eğitim felsefesinden hareketle merkezin adeta ''açık üniversite'' gibi hizmet verdiğini dile getirdi. Merkezde edebiyat, tarih, felsefe, sanat ve ilahiyat konularında ekol olmuş kişilerin kadınlarla bir araya geldiklerini anlatan Sucu, aynı zamanda üyelerine hukuk ve sağlık konularında da bilgiler verdiklerini kaydetti.Sucu, 30-60 yaş arasındaki geniş bir kadın kitlesine seslendiklerini belirterek, bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra eşinden şiddet gören, iş yerinde sorunları olan ya da çocuklarıyla iletişimde problemler yaşayan kadınlara da yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Özellikle İncesu bölgesinde ağır şiddet mağduru kadınları sığınma evine yerleştirdiklerini, bu kadınlara ücretsiz avukat hizmeti sağlayan Ankara Barosu ile iletişim kurduklarını anlatan Sucu, ''Üyelerimize eşleri, çocukları ya da işyerlerinde sorun yaşayıp tıkandıkları noktada, sosyal psikologumuz yardımcı oluyor. Oluşturduğu küçük gruplarla sorunu olanlara rehberlik ediyor'' diye konuştu.Sucu, yeni faaliyet dönemlerinin 20 Ekim Çarşamba günü başlayacağını belirterek, bu yıl da yoğun bir seminer programı hazırladıklarını söyledi.Bu yıl ilk kez kadınlardan kadınlara adlı bir program başlattıklarını anlatan Sucu, aralarında Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Yakın Ertürk, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ın da bulunduğu alanında başarılı olmuş, rol model kadınları, üyeleriyle bir araya getireceklerini ifade etti.''Edebiyat Sohbetleri'' kapsamında, Hilmi Yavuz, Yavuz Bülent Bakiler, Prof. Dr. İskender Pala, Semih Sergen, Cemal Safi'nin, ''Tarih Sohbetleri'' kapsamında da Prof. Dr. Ahmet İnam'ın her hafta seminerler vereceğini dile getiren Sucu, ayrıca yeterince gündeme getirilmeyen Fatma Aliye, Fitnat Hanım, Nezihe Muhiddin gibi kadın düşünürlerin hayatının bu alanda çalışma yapılan uzmanlarca ele alınacağını anlattı.Sucu, TDV Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Yeprem, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, Prof. Dr. Beyza Bilgin, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Prof. Dr. İbrahim Sarıçam, Prof. Dr. Nahide Bozkurt, Prof. Dr. Baki Adam'ın, tefsir, çağdaş dünyada din ve dindarlık ve peygamberlerin hayatları konusunda dersler vereceğini belirtti.Merkezlerinde el sanatları kurslarının da devam edeceğini bildiren Sucu, bu kapsamda tezhip, hat, ebru, resim, mozaik, takı tasarımı, ahşap ve kumaş boyama, beş şiş dantel, makine nakışı, giyim ve mefruşat kurslarını halk eğitim merkezleriyle birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.Sucu, Osmanlıca, Arapça, İngilizce dil dersleriyle diksiyon, bilgisayar, hızlı okuma, klasik Türk Musikisi ve tasavvuf müziği, ud, ney, keman kurslarının da hanımların hizmetinde olacağını kaydetti.Sucu, bu faaliyet yılında 16-25 yaş arasındaki gençler için de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, ''Bu faaliyetlerimizde dikte edici değil, onların isteklerinden yola çıkarak neler yapabiliriz yaklaşımı hakim'' dedi. Faaliyetler kapsamında ücretsiz dil ve el sanatları kursları, edebiyat, felsefe, tarih sohbetleri olduğunu olduğunu ifade eden Sucu, yaklaşık 100 gençle bir araya gelerek, istek ve beklentilerini dinlediklerini ve programı buna göre oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.Sine-yorum, bilişi-yorum, kitap-yorum, gezi-yorum, yazı-yorum, dil-yorum başlıkları altında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Sucu, Doğan Cüceloğlu, İlber Ortaylı gibi isimleri gençlerle buluşturmayı planladıklarını belirtti. Sine-yorum'da her yerde görme şansı bulmayacakları, onlar için bir ufuk açacak sanatsal filmleri gençlerle buluşturacaklarını kaydeden Sucu, kitap-yorum'da ünlü edebiyatçıları ağırlayacaklarını ve güncel ya da klasik kitaplarla ilgili okumalar yapılacağını sözlerine ekledi.