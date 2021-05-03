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Diyanet Vakfı, esnaftan ödenemeyen kiraları faiziyle istedi, icraya verdi; "Vakfın dinle ilgisi kalmamış, sömürü üzerine düzenleri var"

03 Mayıs 2021 09:18

Diyanet Vakfı, salgında kapalı kaldığı için kirasını ödemekte zorlanan ve icraya verdiği esnaftan avukatlık ücreti talep etti. Esnaf, “Vakfın dinle ilgisi kalmamış, sömürü düzenleri var” diye konuştu.

TIKLAYIN - Diyanet Vakfı, icraya verdiği esnaftan ödeyemediği kirayı faiziyle istemiş

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