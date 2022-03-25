Diyanet Vakfı'nın 2 milyon TL'ye yaptırdığı yatılı Kuran kursu çürümeye terk edildi

Bursa’nın İznik ilçesinde 2 milyon TL'ye 1999 yılında inşa edilen ancak hala açılmayan Kuran kursu çürümeye terk edildi.

İznik ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde 1992 yılında bir köylünün bağışladığı araziye köylülerin ve Diyanet Vakfı'nın yardımıyla 2 milyon liralık yatılı Kuran kursu yapımına başlandı. Diyanet Vakfı'na ait 90 kişilik yatılı Kuran kursu 1999 yılında tamamlandı ancak 28 Şubat 1997'daki olaylar nedeniyle açılamadı.

"Yetkililere rica ediyoruz sesimizi duysunlar”

Çamdibi Mahallesi Muhtarı Halil Küçüker, “Kuran kursumuz 1992’de başlamış, 1999’da bitmiştir. 28 Şubat araya girince bu bitik şekilde kalmış ama hiç açılmamış. Ben muhtar seçildiğim günden itibaren müftü beyle iletişime geçtim. Fakat bu kurs dururken, açılması beklenirken çevre yoluna kurs açıldı. Burası sessiz sakin bir yer, çocuklar daha rahat etsin diye yapıldı. Buraya Diyanet İşleri Başkanı da geldi, başkan yardımcısı geldi. Neden böyle kaldı anlamış değilim. Yetkililere rica ediyoruz sesimizi duysunlar” dedi.