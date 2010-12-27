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Diyanet Vakfı Kadın Merkez Yönetimi istifa etti

Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Başkanı Ayşe Sucu'nun görevden alınması nedeniyle Kadın Merkezi Yönetimi istifa etti.

27 Aralık 2010 02:00

T24 - Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Başkanı Ayşe Sucu'nun görevden alınması nedeniyle Kadın Merkezi Yönetimi istifa etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğü Yürütme Kurulu ve Komisyon üyesi 28 kadın görevlerinden istifa etti.

Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğü Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Karabulut, Kadın Faaliyetleri Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Karabulut toplantıda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Sucu'nun 25 Aralıkta görevden alındığını hatırlatarak, merkezde çalışmaları bir ekip bilinci ile yaptıklarına inandıklarını, liderleriyle birlikte hiçbir çıkar beklemeden hatta zaman zaman maddi manevi katkılarda bulunan, gönüllü çalışan, kendisinin de aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyesi 28 kişinin görevlerinin bittiğini düşündüklerini ve TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğüne istifalarını sunduklarını söyledi.

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