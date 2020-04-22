Diyanet'ten zekat hesaplama mobil uygulaması

Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan ayı nedeniyle zekat vermek isteyen vatandaşlar için mal varlığının hesaplanmasına yardımcı olacak mobil uygulama başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde oluşturulan zekat hesaplama sisteminin amacının vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmesini sağlamak olduğu açıklandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ramazan ayının gelmesiyle birlikte, maddi imkanı olan Müslümanların, zekatlarını hesaplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını ifade etti.

Vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için geçen yıl oluşturdukları zekat hesaplama modülünün bu yıl mobil uygulamasını da hayata geçirdiklerini ifade eden Açık, vatandaşların istedikleri zaman diliminde oturdukları yerden sisteme girerek veya uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabileceklerini vurguladı.

Açık, şunları kaydetti:

"Bu hizmetimize bu yıl mobil uygulamayı da ekledik ve güncellemeler yaptık. Vatandaşlarımız, zekathesapla.tdv.org internet sitesine girerek ya da TDV Zekat Hesaplama mobil uygulamasından, 'Nakit ve Gayrimenkul', 'Zirai Mahsul' gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat miktarlarını hesaplayabilir. Hesapladıkları zekatlarını hemen alt kısımda bulunan 'Zekatınızı bağışlamak için tıklayın' butonuna basarak 'bagis.tdv.org' sayfamıza bağlanabilir ve online olarak zekatlarını ihtiyaç sahiplerine buradan ulaştırabilirler. Bu uygulamayla vakfımız tarihinde ilk defa zekat algoritması geliştirmiş olduk. Sitemize aylık 100 bin giriş gerçekleşmektedir. Çok fazla rağbet gören bir uygulama oldu."