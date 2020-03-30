Diyanet'ten 'Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' kampanyası

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Bakanlığı mensupları arasında 'Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' adında bir dayanışma kampanyası başlattığını söyledi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara destek kapsamında başlatılan kampanyayı Twitter adresinden duyuran Erbaş, "Başkanlığımız mensupları arasında "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Teşkilatımızın güzide mensupları; süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir." ifadelerini kullandı.