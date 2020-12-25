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Diyanet'ten 'Kötülüğün Zehirli Arkadaşı' konulu cuma hutbesi: İçki yüzünden ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceği kararır

25 Aralık 2020 14:57

Yılbaşı öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde içkinin ve içki içmenin kötülüklere yol açtığı öne sürülürken, "İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim" denildi. Hutbede, "İçki yüzünden ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceği kararır. İyiliğe açılan kapılar kapanırken, kötülüğe giden yollar çoğalır. Dostluklar sona ererken, düşmanlıklar körüklenir. Her yıl içki yüzünden trafik kazaları dahil binlerce üzücü hadise yaşanır" ifadesi kullanıldı. 

'İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı' konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

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