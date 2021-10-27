Diyanet'ten internet üzerinden satış; 3 bin 500 liraya seccade, 2 bin 100 TL'ye tesbih

Diyanet İşleri Başkanlığı, başta lüks seccade olmak üzere ürün satışına başladı. Seccadeler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın internet sitesinde 3 bin 500 TL'den satılıyor. Diyanet 2 bin 100 liraya kehribar tesbih, 2 bin 400 liraya Çeşm-i Bülbül İbrik ve Sürahi ile bardak da satıyor. Beykoz Cami Ayasofya objesine de bin 200 lira fiyat konuldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın aktardığına göre, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) internet sitesi üzerinden satılan 3 bin 500 TL'lik ‘Madalyon Kırmızı Uşak Halı Seccade' kırmızı, krem, lacivert ve mavi olmak üzere dört farklı renkte sunuluyor.



Seccadelerin stokta olmaması halinde ortalama 30-40 günde yeni dokuma yapılarak satılacağı da belirtildi. Seccadeler için “Madalyonlu Uşak halıları, 16. y.y içerisinde üretilmiştir. Uşak halılarındaki çok çeşitli zengin madalyon tipleri Türk ustaların hâkimiyet gücünü belli eder. Seccadeler ya da diğer ismiyle mihraplı halılar, kutsal mekan anlamıyla yüklüdür” ifadeleri yer aldı.