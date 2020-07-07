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Diyanet'ten hac açıklaması

07 Temmuz 2020 16:27

Diyanet'ten yapılan açıklamada "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek. 2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek'' denildi.

Diyanet, 2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabileceğini açıkladı. 

Açıklamada ayrıca, "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek" ifadeleri kullanıldı. 

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