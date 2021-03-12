Diyanet'ten fitre açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı fitre miktarının açıklandığına dair çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Diyanet'in açıklaması şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması, önümüzdeki hafta paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."