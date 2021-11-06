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Diyanet'ten Arapça iki yeni yayın: "Kalem Dergisi" ve "Nüceym Çocuk Dergisi"

Nüceym Çocuk Dergisi ile çocuklar için sürekli çıkarılan Diyanet yayınları sayısı 3'e yükseldi

06 Kasım 2021 18:07

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın süreli yayınlarına Arapça, "Kalem Dergisi" ve "Nüceym Çocuk Dergisi" isminde iki yeni yayını daha eklediklerini duyurdu.

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