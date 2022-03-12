Diyanet'ten, Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağı iddiasına yönelik açıklama

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağına yönelik iddiasına yalanlama geldi.

Çömez, "Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, söz konusu iddiaya Twitter'dan yanıt verdi.

Orhan, iddiaları yalanlayarak şöyle dedi:

"FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak FETÖ'cülerin hesaplardan yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır."