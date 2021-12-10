Diyanet şimdi de 'diş tedavisi' konusuna girdi: Tıbbi bir zaruret varsa...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en üst danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan 'Fetvalar' kitabında, diş tedavisinde kullanılan malzemelere ilişkin de fetva verildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın aktardığına göre Diyanet’in en üst danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan Fetvalar kitabında, “Diş tedavisinde altın kullanmak caiz midir?” sorusu yanıtlandı.

Diş sağlığına dikkat edilmesi gerektiği kaydedilen fetvada, diş kaplamanın, doldurmanın ve protezin tedavi amaçlı tıbbi yöntemler olduğuna işaret edildi. “Bu işlemler yapılırken, tedavi neyi gerektiriyorsa onun uygulanması dinen sakıncalı değildir” denilen fetvada, 'yasaklı madde' vurgusu ise dikkat çekti.

Fetvada, “Ancak dinin yasak etmediği bir madde ile tedavisi mümkünse, yasak ettiği bir maddenin kullanılması caiz değildir. Dinimiz, zaruret olmadıkça altının erkekler tarafından kullanılmasını yasaklamıştır” ifadesi kullanıldı.

İmam Ebu Hanife’nin, çıkan dişlerin tekrar yerine bağlanması durumunda kullanılacak telde gümüşü yeterli bulduğu ve altın kullanmayı caiz görmediği, diğer Hanefi imamları İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf’un ise zaruretten dolayı diş tedavisinde altının da kullanılabileceğini belirttiği aktarılan fetvada, “Tıbbi bir zaruret varsa diş kaplamada altının kullanılmasında sakınca yoktur. Zaruret yoksa başka madde kullanılması dini kurallara daha uygundur” ifadeleri kullanıldı.