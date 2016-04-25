T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyanet: Sigara dumanı başkasına zarar veriyorsa kul hakkına girer, helallik istenmeli!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kamusal alanda sigara kullanımı sorusuna yanıt geldi

25 Nisan 2016 19:28

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Canbulat kamusal alanda sigara kullanımıyla ilgili soruya , "Binlerce kişinin yanında sigara içen birini düşünün, o kişi bu insanlarla tek tek helalleşmeli. Çünkü dumanıyla onlara zarar vermiş oluyor" diye cevap verdi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Canbulat, "Ben sigara içerek kendime zarar verdiğim için tövbe istiğfar etmeliyim ama siz zarar veriyorsam ikinci bir boyut ortaya çıkıyor. Bu da kul hakkına girer. Bu durumda ben ahirette sorumlu olurum. Mutlaka sizinle helalleşmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

diyanetfetvakamusal alansigarahelallikMehmet Canbulat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24