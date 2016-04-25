Diyanet: Sigara dumanı başkasına zarar veriyorsa kul hakkına girer, helallik istenmeli!

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Canbulat kamusal alanda sigara kullanımıyla ilgili soruya , "Binlerce kişinin yanında sigara içen birini düşünün, o kişi bu insanlarla tek tek helalleşmeli. Çünkü dumanıyla onlara zarar vermiş oluyor" diye cevap verdi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Canbulat, "Ben sigara içerek kendime zarar verdiğim için tövbe istiğfar etmeliyim ama siz zarar veriyorsam ikinci bir boyut ortaya çıkıyor. Bu da kul hakkına girer. Bu durumda ben ahirette sorumlu olurum. Mutlaka sizinle helalleşmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.