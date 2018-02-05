Diyanet- Sen'den Adnan Oktar'a suç duyurusu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Memur- Sen\'e bağlı Diyanet- Sen Şubesi üyeleri, Adnan Oktar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

Diyanet- Sen üyeleri, yaptığı program ve Diyanet hakkında söyledikleri nedeniyle Adnan Oktar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunmak üzere Kayseri Adliyesi önünde toplandı. Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu, \"İslam\'ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavır ve davranışı konusundaki hükümleri açık iken, İslam dininin hiç tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Müslümanların gözünün içine baka baka milli ve manevi değerleri aşağılayan Adnan Oktar, tepki konulduğunda ahlaksız ifadelerle Diyaneti hedef almaya çalışmaktadır\" dedi.

Basın açıklamasının ardından Diyanet Sen üyesi 11 kişi Cumhuriyet Savcılığına giderek Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.



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