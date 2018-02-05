Diyanet-Sen'den Adnan Oktar hakkında suç duyurusu

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik açıklamaları nedeniyle A9 kanalında program yapan Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kanalın kapatılmasını istediklerini söyleyen üyeler, "Adnan Oktar'ın ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Bu bir kalkışmadır. İslam'a ve insanlığa karşı isyandır" açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar'a "Tamamen akli dengesi bozulmuş" ifadesini kullanmıştı. Oktar da daha sonra Erbaş tepki gösterip "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" açıklamasında bulunmuştu.

Ankara Adliyesi önünde Diyanet-Sen üyeleri adına açıklama yapan Genel Başkan Vekili Osman Aydın, İslam ahlakıyla bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu A9 kanalına, duyarlı Müslüman ailelerin tepkilerinin her geçen gün arttığını söyledi. İslam'ın kadın ve erkeklerin giyim, tavır ve davranışı konusundaki hükümlerinin açık olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"İslam dininin, Yahudi ve Hristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Bu nahoş durumu normalmiş gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte İslam ahlakının sınırlarını zorlayarak nahoş tutumları toplumda yaymak adına gösterdiği çaba, kimsenin gözünden kaçmamaktadır ve oynanan oyunun herkes farkındadır."

"Adnan Oktar'ın yaptığı İslam'a ve insanlığa karşı isyandır"

Süslü ifadeler, hipnoz yöntemleri, algı operasyonları ve tehditlerle gençleri kendi menfaatlerine alet eden her tür yapıdan rahatsız olduklarını ve bu tür yapılara karşı var güçleriyle mücadele edeceklerini belirten Aydın, "Yüce dinimizin hizmetkarları için kullandığı alçakça cümleleri kendilerine iade ediyor, kurmuş olduğu 'kerhane' içerikli ifadenin kendisine has bir yaşam şekli olduğunu hatırlatarak dünyayı kendi penceresinden görüp algılamamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Adnan Oktar'ın, Diyanet'in, fasid yapılara geçit vermeyen halinden rahatsız olan birtakım yapıların uzantısı olduğunu beyan eden Aydın, "Adnan Oktar'ın ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Bu bir kalkışmadır. İslam'a ve insanlığa karşı isyandır. Bunlar; dilleri zehirli, yürekleri zincirli, beyinleri uyuşturulmuş, mankurtlaştırılmış bir ruh hali ile Müslüman Anadolu halkından ve tarihinden intikam alma uğruna kurulan gizli ajandalı organize örgütlerdir" ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine A9 kanalının kapatılmasını istediklerini söyleyen Osman Aydın ve beraberindekiler, açıklamanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Oktar hakkındaki suç duyurusu dilekçesini teslim etti.