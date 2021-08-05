Diyanet-Sen, toplu sözleşme taleplerini açıkladı: İmama nikâh başına 100 TL, Diyanet TV çalışanlarına basın kartı

İktidar ile memur konfederasyonları arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; bu kapsamda “Diyanet ve Vakıf Hizmet Kolu”na ilişkin teklifler Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen tarafından hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini isteyen sendika, “nikâh kıyan personele ödenecek ücret” başlığı altında ise şu talepte bulundu: “5490 sayılı kanun (Nüfus Hizmetleri Kanunu) kapsamında din görevlilerine, kıydıkları her nikâh için 100 TL ücret ödenir.”

Sendikanın diğer talepler arasında ise şunlar dikkat çekti:

İmam-hatip ve müezzin-kayyumlara, ramazan ayı boyunca kullanamadıkları hafta tatil günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi.

Mülkiyeti Milli Emlak, Hazine, Türkiye Diyanet Vakfı, köy tüzelkişiliği ve belediyelere ait olan camilere ait lojmanların (kamu konutları) Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi.

Kuran kursu öğretici kadrolarına öğretmen kadrosu yapılması ve öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan yararlanmalarının sağlanması.

Diyanet TV bünyesinde çalışan personele “basın kartı” verilmesi.