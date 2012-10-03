Diyanet, şehit cenazesinde slogana karşı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, şehit cenazeleriyle ilgili olarak müftülüklere genelge gönderdi. Görmez, şehit yakınlarının teskin edilmesi ve cenazelerde yaşanan taşkınlıkların önlenmesi konusunda müftülüklerden taleplerde bulundu.

Son dönemde bazı şehit cenazelerinde slogan atılmasına ailelerden gelen itiraza, Diyanet de destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, şehit cenazeleriyle ilgili müftülüklere bir genel gönderdi.

Başkan Mehmet Görmez imzalı genelgede, cenaze törenlerinde atılan sloganlar da dahil taşkınlakların önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Son dönemde bazı şehit yakınları, cenazelerinde slogan atılmamasını istemiş ve bazı gerginlikler yaşanmıştı.

Diyanet'in genelgesinde, şehitliğin yüce bir makam olduğu kaydedilirken, müftülere, "Cenaze törenlerinde de toplu tekbir getirilmesi, ıslık çalınması, slogan atılması, alkışta bulunulmasının önüne geçin' dendi.

Genelgede 'Cenaze namazının sıradan bir tören veya seremoni değil, tıpkı cuma ve bayram namazları gibi bir ibadet olduğu, ibadet

esnasında yüksek sesle ve topluca tekbir getirmenin dahi mekruh görüldüğü hususu hatırlatılacaktır...Cenaze adabına yakışmayacak tutum ve davranışların dinen uygun olmadığı ve bu tür davranışların şehidin ruhunu inciteceği ve ona karşı saygısızlık olacağı uygun bir dil ve üslupla anlatılacaktır" denildi.