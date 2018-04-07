Diyanet, o imamı meslekten ihraç etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç'ı meslekten ihraç etti. Dini Haberler sitesinin kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Kılıç'ın Diyanet ve siyasilere yönelik hakaret içerikli yazılar kaleme aldığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Diyanet, bir internet sitesinin kurucusu olduğu ve siteyi farklı isimler üzerinden yönettiği iddia edilen Kılınç'a soruşturma açıldı.

Soruşturma sonucunda sitenin sahibi olduğu tespit edilen ve Diyanet ile ilgili 'iftira' içerikli bilgiler yayınladığı iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.

Kılınç'ın 'Erdi Karadeniz' ve 'Hakkı Söyler' mahlaslarını kullanarak Diyanet'e ve siyasilere yönelik hakaretler içeren haberler kaleme alması sebebiyle ihraç edildiği iddia edildi.