Diyanet: Murat Başoğlu ve yeğeni arasındaki ilişki afettir

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevden ayrılmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’na vekâlet eden Dr. Ekrem Keleş, Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı arasındaki ilişkiyi “afet” olarak değerlendirdi.

Hürriyet gazetesindeki habere göre Keleş, akraba ilişkilerinin İslam’daki yerini şu sözlerle aktardı: “Dinimizde, kuzen olarak nitelendirilen, amca, dayı, hala ve teyze çocuğuyla evlenmesi caiz görülmüş ama çok da tavsiye edilmiş değil. Uzak evlilikler tavsiye edilmiş. Ama sınır odur. Ondan sonrası ‘Haramah’ dediğimiz, evlilikleri kesin bir şekilde haram kılınan kişilerdir. Kişi kendi yeğeniyle, halasıyla, teyzesiyle, dayısıyla hiçbir şekilde evlenemez. İslam dininde bunlar kesinlikle haram kılınmıştır. Bu tür gayri ahlaki tutum ve davranışların, hele hele toplumda bunun yaygın bir şekilde konuşulması, tartışılması da son derece çirkin bir tablodur. Cenabı hak, milletimizi bu tür afetlerden muhafaza buyursun.”