Diyanet: Müftülük bodruma taşınır, Ataşehir'deki müze çocukların olmalı

İstanbul Ataşehir’deki Mimar Sinan Parkı’nda yer alan Düştepe Oyun Müzesi’nin bulunduğu alanın bakanlık tarafından sessiz sedasız müftülük alanı yapılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre, Diyanet yetkilileri yazar-şair Sunay Akın’ı aradı. Akın, yetkililerin kendisine “Bizim konudan haberimiz yok. Biz cami bahçelerine çocuklar için oyun parkları kurmak istiyoruz. Gerekirse bodrumda çalışırız” dediğini aktardı. Ataşehir Belediyesi’nin ise İBB’nin ilçe belediyesine ait park alanını mülkiyet oluşturacak şekilde karar alma yetkisinin olmadığını belirterek açtığı dava sürüyor. Akın şimdi dava sürecinin de beklendiğini belirterek “Çocuklara adil davranacak bir hâkim arıyoruz” dedi.

Küratörlüğünü Sunay Akın’ın yaptığı Ataşehir Mimar Sinan Parkı’ndaki Düştepe Oyun Müzesi’nin alanının sessiz sedasız ilçe müftülük alanı olduğunu 6 Temmuz tarihli gazetemizin 1. sayfasından duyurmuştuk. Ataşehir Finans Merkezi’nin hemen sınırında yer alan parktaki müze alanı önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resmi kurum alanı ilan edildi. Ataşehir Belediyesi bu karara ilçeye ait park alanı olduğu gerekçesiyle dava açtı. Hukuki süreç devam ederken Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan ilçe belediyeye 17 Temmuz’da müzenin boşaltılmasına ilişkin bir tebligat gönderildi. Ataşehir Belediyesi boşaltma kararına itiraz ederek İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma ve kararın iptali talebiyle dava açtı. Müzeye boşaltılması için verilen süre de 2 Temmuz’da dolmuştu.