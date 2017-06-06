Diyanet, Kuran kursu öğrencilerine "gençlik koordinatör"leri atadı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçelere imamlar, hatipler, vaizler ve Kuran kursu öğreticilerinden 977 yere, bin 764 "gençlik koordinatörü"nün ataması yaptı. Diyanet "gençlik koordinatörlüğü"nün amacının gençlerin İslami bilgilerini artırmak olduğunu ifade etti. Öte yandan Diyanet, atadığı bin 764 kişinin yapacağı etkinliklerde kadınlar ve erkekler için ayrı programlar hazırlanacağını duyurdu.

Birgün gazetesinden Çağlar Ballıktaş'ın haberine göre, "gençlik koordinatörlüğü"nün hedefinin, "gençleri camilerle ve din görevlileriyle buluşturacak projeler üretilmesiyle, doğru din eğitimi almış, dinine, vatanına, milletine faydalı bir gençlik oluşmasına katkı sağlamak olduğu" belirtildi.

"Dindar nesil"

Kuran kurslarına, camilere, imam hatip okullarına gençlerin yönelimini daha da artıracak etkinlikler yapacağını duyuran Diyanet, müftülüklere gönderdiği yazıda, "gençlik koordinatörleri"nin müftülükler tarafından belirlenmesini ve kendilerine bildirilmesi istedi. Diyanet, gönderdiği yazıda "gençlik koordinatörlüğünün amacının gençlerin İslami bilgilerini artırmak, aile desteklerinin artmasına yardımcı olmak, milli ve manevi değerlere uygun sosyalleşmelere imkân oluşturmak ve gençlerin öz kimliklerine sahip çıkmalarını sağlamak olduğunu" ifade etti.

974 erkek, 790 kadın gençlik koordinatörü

Diyanet, il ve ilçe müftü yardımcısı, vaiz, Kuran kursu öğreticileri, imam ve hatipler arasından, 81 il merkezi ile 977 ilçede görev yapacak bin 764 "gençlik koordinatörü"nü seçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, atadığı bin 764 kişinin yapacağı etkinliklerde kadınlar ve erkekler için ayrı programlar hazırlanacağını duyurdu. İl ve ilçe müftülüklerinin görevlendirdiği koordinatörlerin 974’ünün erkek, 790’ının ise kadın olduğu açıklandı.