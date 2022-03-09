Diyanet, kuran kurslarıyla okul öncesi eğitimde MEB'e "alternatif" oluşturdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021’e ilişkin faaliyet raporunda, 4-6 yaş Kuran kurslarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okulöncesi eğitim alması gereken çocuklardan 782 bin 694’ü, 2015-2021 yılları arasında Diyanet’in 4-6 yaş Kuran kurslarına gitti. 2015’te 15 bin 265 olan kurslara katılan çocuk sayısı, her yıl katlanarak artış gösterdi.

Diyanet’in, 2021’e ilişkin “beklentiler” raporunda “4-6 yaş grubu Kuran kurslarının okulöncesi zorunlu eğitimden sayılması” için girişimde bulunacağı belirtilirken, Milli Eğitim Şûrası’nda okulöncesi eğitimde din dersi verilmesine yönelik öneri usule aykırı şekilde kabul edilmişti. Tartışmalar sürerken Diyanet, 2021’e ilişkin faaliyet raporunda, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında pilot olarak 10 ilde uygulamaya koyulan ve daha sonra yaygınlaştırılan 4-6 yaş kuran kurslarına ilişkin son verileri açıkladı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, 2021’de, 4-6 yaş grubunda toplam 4 bin 437 kurs faaliyette bulundu. Bu kurslarda 7 bin 192’si kadrolu, bin 270’i geçici olmak üzere toplam 8 bin 441 öğretici görev aldı.

Kurslara katılan toplam öğrenci sayısı ise 105 bin 369 oldu. Bu öğrencilerin 51 bin 981’i erkek, 53 bin 388’i ise kız öğrencilerden oluştu. Rapora göre, bugüne dek 4-6 yaş Kuran kurslarında eğitim alan öğrenci sayısı ise 782 bin 694’e ulaştı.