Diyanet Küba'da cami inşa edecek

Diyanet, Küba ve Haiti'de cami inşa edecek. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yetkilileri, Güney Amerika'daki Müslümanların hangi konularda yardıma ihtiyaçları olduğunu belirlemek için aralarında Brezilya ve Meksika'nın da bulunduğu Güney Amerika turuna çıkmaya hazırlanıyor.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun yaptığı açıklamada, yurt dışındaki Müslümanlara yönelik yardım çalışmalarının olduğunu belirtti. Bu çalışmaların arasında cami yapımının da yer aldığını dile getiren Tutkun, 26 ülkede TDV tarafından yaptırılan camiler olduğunu, aralarında KKTC'nin de bulunduğu bazı ülkelerde ise inşa çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs'a Selimiye benzeri cami

Kuzey Kıbrıs’ta Selimiye Camisi'nin benzerinin yapılmasının planlandığını dile getiren Tutkun, bu projenin iki sene içinde tamamlanacağını bildirdi. Kırgızıstan, Kazakistan ve Arnavutluk'taki cami yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Tutkun, Somali'de ise iki camiyi restore ettiklerini kaydetti. Tutkun, ABD 'de yapımı süren caminin gelecek yıl eylül ayında tamamlanacağını bildirdi.

Küba'dan cami için olumlu yanıt alındı

Güney Amerika'daki Müslümanlara yönelik de yardım faaliyetlerine önem verdiklerini ifade eden Tutkun, Haiti ve Küba'dan gelen din adamlarına Türkiye'de eğitim verdiklerini söyledi. Tutkun, şöyle konuştu:

"Küba'daki Müslümanların lideri diyebileceğimiz kişiyle bağlantımız sürüyor. Kendi hükümetiyle görüştü, bizim orada cami yapmak istediğimizi söyledi. Onlar da yazılı bir şekilde Türkiye'nin Havana Büyükelçiliğine dönüş yaparak söz konusu çalışmaya olumlu baktıklarını ve süreci başlatabileceğimizi belirtmişler. Gerekli yazışmalarla süreci başlattık. Gidip Havana'da incelemelerde bulunacağız."

Tutkun, Haiti'de de bir cami yapılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Küba'da 500 kadar Müslüman var

Küba'da 300-500 civarında yerli Müslüman'ın olduğunu dile getiren Tutkun, düzenledikleri vekaletle kurban kampanyası kapsamında Brezilya ve Küba ile Güney Amerika'daki birçok ülkede ilk defa kurban kestiklerini vurguladı. Tutkun, "Oralardaki Müslümanların ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik Brezilya, Honduras, Arjantin'i de kapsayan Güney Amerika seyahatine çıkacağız. Yeni yılın ilk ayında söz konusu ülkelere gideceğiz. Oralardaki Müslümanlar için neler yapabileceğimizi belirleyeceğiz. Bizim coğrafyamızdan oradaki Müslümanlara yardım eli uzatan kimse yok. Biz dünyanın her yerindeki Müslümanlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu arada Türkiye Diyanet Vakfınca yurt dışında yaptırılan ve açılışı gerçekleştirilen son cami Mali'deki Bamako Eyüp Sultan Camisi oldu. TDV'nin Eyüp Şubesince yaptırılan ve 8 ayda tamamlanan cami, Afrika'da "Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen ilk cami" olma özelliği taşıyor. Türk müteahhit ve işçilerince yapılan caminin kum, çimento ve demir dışındaki tüm malzemeleri Türkiye'den getirildi. Kubbeler Gaziantep'ten getirilen bakırla kaplandı. Cami Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Mali Başbakanı Oumar Tatam Ly'nin katıldığı törenle ibadete açılmıştı.