Diyanet: Kadir Mısıroğlu insani duygularla ziyaret edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, başkan Ali Erbaş’ın “Keşke Yunanlar galip gelseydi” ifadeleriyle hatırlanan Kadir Mısıroğlu’na ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ziyaretin “tamamen insani duygularla ziyaret edildiği’ ifade edildi.

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Diyanet tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünden bir gün önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı" diyen Kadir Mısıroğlu'na Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünden bir gün önce 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunmuştu.