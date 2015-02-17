Diyanet istedi, Kadıköy sahiline cami yapılıyor

İstanbul’un silüetinin en önemli noktalarından Kadıköy sahiline‘Ulu Cami’ adında yeni bir cami inşaatı için düğmeye basıldı.

Dolgu alanına yapılması planlanan projenin deprem riski nedeniyle camiyi kullananların can güvenliğini de tehlikeye atacağını vurgulayan mimar Mücella Yapıcı, “İnşaat zemin açısından da silüet açısından da yapılamaz” dedi.

Diyanet istedi, plan değişti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Haydarpaşa Garı’nın da yer aldığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda İSKİ arıtma tesisi olarak görülen ve fiilen otopark olarak kullanılan alana cami yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Mekansal Planlama Müdürlüğü’nden talepte bulundu.

Dolgu alanı olan tescil dışı araziye yapılacak caminin adı ‘Ulu Cami’ olarak belirtildi. Bakanlık da görüş almak üzere projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve Kadıköy Belediyesi’ne gönderdi.

Projede yeşil alandı

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı’nın hazırladığı meydan düzenleme projesi Kadıköy sahiline yapılacak dolgu alanlarıyla gündeme gelmiş ancak cami projesine yer verilmemişti. Projede cami için belirlenen dolgu alanı ise yeşil alan olarak gözüküyordu.

Plan değişikliğinde cami alanı oldu

Dolgu alanı yapılırken denizin temizlenmesi kapsamında arıtma tesisi için ayrıldığı, geri kalan alanın ise yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenleneceği belirtilmişti. Ancak Mekansal Planlama Müdürlüğü’nün görüş almak üzere hazırladığı plan değişikliğinde dolgu alanı cami alanı olarak belirlendi.

Diyanet’in talebinde ‘Ulu Cami’ olarak adlandırılan dini tesis alanının ilk katlarında kütüphane, sergi ve konferans salonları da yer alacak. Zemin altına ise katlı otopark yapılabilecek.

Cami yapılması planlanan bölgede 10 dakikalık yürüme mesafesinde iki cami bulunuyor. Bunlar Sultan Mustafa İskele Camii ve Osman Ağa Camii

‘İstanbul’da yeni bir simge yaratılmaya çalışılıyor’

Cami inşaatı yapılmak istenen arazinin İstanbul’un kıyı şeridinde yer aldığını ve silüeti doğrudan etkileyecek bir noktada olduğunun altını çizen Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, “İstanbul’da yeni bir simge yaratılmaya çalışılıyor. Camileri politik simge haline getirmiş bir anlayışla karşı karşıyayız. Kentin ihtiyacından ziyade gündemi kaydırmak için yapılan bir girişim” dedi.

‘Kullananların da can güvenliği tehdit altında olacak’

Cami inşaatı için seçilen alanın dolgu alanı olduğuna dikkat çeken Yapıcı, şunları söyledi: “Kadıköy sahilinde mevcut dolgu alanlarında çökmeler mevcutken, deprem bekleyen bir kentte tamamı genç dolgu olan bu alanda toplumsal kullanıma açık bir tesis yapılması, burayı kullananların da can güvenliğini tehdit altına sokacaktır.”

Zemin açısından da silüet açısından da yapılamaz

Projenin zemin açısından da silüet açısından da yapılmaması gerektiğini vurgulayan Yapıcı, konunun şimdi ortaya atılmasını,‘cami’yi kullanarak gündem değiştirme çabası olarak yorumladı.

“Bunlar yapılaşmaya uygun olmayan alanların imara açılmasına olanak sağlayacak çirkin adımlar” diyen Yapıcı, oraya Mimarlar Odası genel merkezi de kültür merkezi de yapılsa karşı çıkacaklarını vurguladı.