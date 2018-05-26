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Diyanet 'İsraf' demişti; Aile Bakanlığı'ndan 5 yıldızlı otelde lüks iftar daveti!

İftar için devletin bütçesinden 135 bin lira harcandı

26 Mayıs 2018 10:32

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Ramazan ayında verdiği iftar yemekleri tartışma konusu oldu.

Bakan Kaya, Ankara'da da 3 gün üst üste Hilton Garden Inn Otel'de kamu personeline 1500 kişilik iftar verdi. Kişi başı 90 liraya anlaşılan iftar yemeğinde konuklara, iftar tabağının yanı sıra dana rosto, ezogelin çorba, içli köfte, meyve ve tatlı ikram edildi. 1500 bakanlık görevlisi ve kamu personeli için düzenlenen iftarın faturası, 135 bin lirayı buldu.

Aile Bakanlığı bu binaya her ay yaklaşık 1 milyon TL kira ödüyor.

Diyanet uyarmıştı

Aile Bakanlığı, Eskişehir Yolu'nda ikiz bina kiralamıştı. 30'ar katlı binaların 5 yıl önceki kira bedeli, KDV hariç 900 bin liraydı. Binanın şimdiki kirasının ise aylık 1 milyon liranın üzerinde olduğu belirtiliyor. Aile Bakanlığı'nın kiralık binasında 2 katlı personel yemekhanesi de bulunuyor. Diyanet, ramazan ayı başında lüks ve gösteriş ile israfın İslam ahlakına aykırı olduğunu belirtip protokol iftarlarında da lüks ve israftan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı.

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