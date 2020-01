Diyanet İşleri'nin bütçesine yapılan eleştirilere Mehmet Görmez'den yanıt

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, son günlerde basında Diyanet bütçesine ilişkin yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Başkanlığımızı milletimizin sırtında bir yük gibi göstermeye çalışmak hiç kimsenin haddi de değildir, hakkı da değildir. Ülkemizin tarihine baktığımızda hem din hizmeti hem de yaygın din eğitimi amacıyla kurulan vakıflarımızın mal varlığını düşündüğümüzde aslında Diyanet İşleri Başkanlığı devlete hiçbir şekilde borçlu değildir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Afyon’da düzenlenen İl Müftü Yardımcıları Semineri’ne katıldı.

Afyon İl Müftü Yardımcıları Semineri’nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan bütçeye ilişkin son günlerde devam eden tartışmaların hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını ifade ederek şunları söyledi;

'Bir yük gibi göstermeye çalışmak kimsenin haddi değil'

“Ülkemizde, belirli zaman dilimlerinde değerli basınımızın ve bazı siyaset adamlarının Diyanet İşleri Başkanlığımızla ilgili geleneksel hale gelmiş, klişeleşmiş, yanlış değerlendirmeleri olmaktadır. Bunlardan bir tanesi her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurumların bütçeleri tespit edilirken plan bütçe komisyonu aşamasından itibaren yapılan ‘Bütçede aslan payı Diyanet’e’, ‘Diyanet’e on bakanlığın bütçesi’ gibi değerlendirmelerdir. Bu değerlendirmeler aslında her sene Başkanlığımızı ve camiamızı üzmektedir. Her şeyden önce Başkanlığımızı milletimizin sırtında bir yük gibi göstermeye çalışmak hiç kimsenin haddi de değildir, hakkı da değildir. Üstelik bu değerlendirmeler hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.”

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan bütçenin neredeyse tamamının personel giderlerine ayrıldığını belirten Başkan Görmez’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

'Halkımızın desteği ile ayakta duran başka bir kurum yok'

“Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan bütçenin neredeyse tamamı personel maaşlarından ibarettir. Nitekim bu yılki bütçenin yüzde 95,7’sini tamamıyla personel giderleri oluşturmaktadır. İkincisi, Diyanet İşleri Başkanlığı kadar devlete yük olmayan ve hayırsever halkımızın desteği ile ayakta duran başka bir kurum yoktur. Camileri, Kuran kurslarını, müftülük binalarını yapan hayırsever halkımızdır. Bu camilerin, Kuran kurslarının, müftülük binalarının bakım ve onarımı, burada yatıp kalkan öğrencilerin ibatesi, iaşesi de tamamıyla halkımız tarafından karşılanmaktadır.”

'Yurt dışı hizmetleri için bütçede ayrılan tek bir kuruş dahi yok'

“Üçüncüsü, ise Başkanlığımız yüzü aşkın ülkede hizmet yürütmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde bu hizmetler için ayrılmış tek bir kuruş ödenek yoktur. Bu hizmetler tamamen yine hayırsever halkımızın desteği ile Türkiye Diyanet Vakfı marifetiyle gerçekleştirilmektedir. Türkiye’den yurt dışına hizmet götüren bütün sivil toplum örgütlerinin götürdüğü hizmetlerin yüzde ellisini Türkiye Diyanet Vakfı götürmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı da yurt dışı hizmetlerini hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile yürütmektedir.”

'Diyanet İşleri Başkanlığı devlete hiçbir şekilde borçlu değil'

“Dördüncüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yasaların verdiği iki büyük görev vardır. Bunlar; din hizmeti ve yaygın din eğitimidir. Aslında ülkemizin tarihine baktığımızda hem din hizmeti hem de yaygın din eğitimi amacıyla kurulan pek çok vakıflar mevcuttur. Din eğitimi ve din hizmeti amaçlı kurulan bu vakıflarımızın mal varlığını düşündüğümüzde aslında Diyanet İşleri Başkanlığı devlete hiçbir şekilde borçlu değildir.”

'Bütçeyle ilgili atılan manşetler son derece üzücü'

“Beşincisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye’nin en ücra köşelerine, her köyüne, mezrasına hizmet götüren tek kurumdur. Bütün bunları dikkate aldığımızda her sene değerli basınımızın Diyanetin bütçesiyle ilgili attığı manşetler Diyanet İşleri Başkanlığını, çalışanlarını, devletin ve milletin sırtında yük gibi gösterme çaba ve gayretleri son derece üzücüdür ve doğruları yansıtmamaktadır.”