Diyanet İşleri'ne açıktan 5 bin atama

T24 - TBMM Plan ve bütçe komisyonunda kabul edilen tasarıya göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 2010 yılı içinde 5 bin açıktan kadro ataması yapılabilecek. Sınırsız olan Diyanet İşleri Başkanı'nın görev süresi 5 yıla ile sınırlanırken bir kez başkan olan kişi en fazla 2 kez kuruma başkanlık yapabilecek. 11 yeni birimin oluşturulacağı Diyanet İşleri Başkanlığı, seyahat acentelerine hac kontenjanı verilebilecek ve gerektiğinde bu acentelerden hizmet satın alınabilecek. Kuruldaki üyelerine görev süresi de 5 yıl ile sınırlandırılırken, kurul üyeleri ve Diyanet İşleri Başkanı için yaş sınırı 67 olacak.





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş ve görevlerini yeniden düzenleyen kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.





Tasarıya göre, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, 2010 yılı içerisinde, Diyanet İşleri Başkanlığına ait boş kadrolara 5 bin açıktan atama yapılabilecek.





Diyanet İşleri Başkanı'nın görev süresi 5 yıl olacak ve bir kişi en fazla 2 kez başkan olarak atanabilecek. Başkanın vereceği görevleri yapmak ve başkana karşı sorumlu olmak üzere en fazla 3 başkan yardımcısı atanabilecek. Başkan yardımcılarının görev süresi, başkanın görev süresi ile sınırlı olacak.





Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organı olacak ve 16 üyeden oluşacak. Diyanet İşleri Başkanı; Aday Tespit Kurulunca, en az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş veya dini bilimlerde uzmanlaşmış kişiler arasından belirlenen 24 adaydan 12, ayrıca İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden 4 kişiyi kurul üyeliğine atanmak üzere tespit edecek. Kurul üyelerinin görev süresi 5 yıl olacak.





Yurt içinde ve yurt dışında İslam dinine mensup farklı dini yorum çevrelerini, dini-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dini-kültürel oluşumları incelemek ve değerlendirmek, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görevleri arasında sayılacak.





Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile 8 üyeden oluşacak. Başkan ve üyelerin görev süresi 5 yıl olacak.







Yeni birimler oluşturulacak







Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Hac ve Umre Hizmetleri, Dini Yayınlar, Dış İlişkiler, İnsan Kaynakları ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlükleri ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmet birimlerini oluşturacak.





İl ve ilçe müftüleri bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsil edecek, din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetecek, din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetleyecek. İl müftüleri Diyanet İşleri Başkanlığı'na, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlı olacak.





İl ve ilçe müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri kurulabilecek.





Başkan Yardımcıları, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı müşterek kararla; daire başkanı, hukuk müşaviri, başmüfettiş, müfettiş, iç denetçi ve dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, Başkanın teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile diğer personelin atamaları ise Başkan tarafından yapılacak.







Uzman atamalar yapılacak







Diyanet İşleri uzman yardımcılığı atamalarında, en az lisans düzeyinde dini yüksek eğitim şartı da aranacak. Sınavda iki defa başarısız olan adaylar bir daha bu sınava katılamayacak. Uzmanlık için açılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar, Diyanet İşleri Uzmanı unvanı kazanabilecek. Söz konusu uzmanlık sınavında iki defa başarısız olanlar, bu sınava bir daha katılamayacak. Müfettiş ve başmüfettiş toplam kadro sayısının yüzde 10'unu aşmamak üzere, Başkanlıkta 3 yıl genel müdürlük yapmış olanlar başmüfetişliğe, 3 yıl daire başkanlığı veya 6 yıl il müftülüğü yapmış olanlar müfettişliğe sınavla atanabilecek.





Vaizler, adaylık döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılacak.





İmam-hatiplik mesleği, adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip; müezzin-kayyımlık mesleği ise müezzin-kayyım ve başmüezzin; Kur'an kursu öğreticisi, Kur'an kursu uzman öğreticisi ve Kuran kursu başöğreticisi kariyer basamaklarına ayrılacak.





Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, sicil puanları ve Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçları esas alınacak.





Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve eğitim merkezi eğitim görevlisi, bu merkezlerdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevli olacak ve dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup ihtisas kursunu bitirmiş veya doktora yapmış olanlar arasından atanacak.





İmam hatipler ve müezzin-kayımların haftalık iznine ve bayram tatillerinde izin kullanmalarına ilişkin konular, yönetmelikle düzenlenecek.





İmam hatip ve müezzin kayımlar Kur'an-ı Kerim öğretiminde görevlendirilebilecekler.







Hac ve umre hizmetleri







Seyahat acentelerine hac kontenjanı verilebilecek ve gerektiğinde bu acentelerden hizmet satın alınabilecek. Seyahat acentelerine verilecek kontenjan Bakanlar Kurulunca belirlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umreye götürdüğü vatandaşlarla yaptığı sözleşme hükümlerine uymayan, taahhüt ettiği hizmeti vermeyen veya eksik veren acenteye, fiilin ağırlığına göre uyarı, kınama, kontenjan kısıtlaması, süresiz veya 1-3 yıl arası organizasyondan men etme gibi müeyyideler uygulanabilecek.





Seyahat acenteleri, hac ve umre organizasyonunda hizmetlerin ifası sırasında meydana gelebilecek zararların karşılanması için, götürdüğü her bir hacı başına alınan ücretin tamamını ve umreci başına aldığı ücretin yarısı kadarını Başkanlığa teminat olarak verecek. Seyahat acenteleri ayrıca, Başkanlıkça sunulacak hizmetler karşılığında alınacak hizmet bedelini ve ilgili ülke tarafından hacı başına talep edilecek miktarı Başkanlığa ödeyecek.





Hac ve umre seyahatları ile ilgili iş ve işlemler ile hac ve umre hesabından yapılan bütün harcamalar her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık, Sayıştay ve gerektiğinde Başbakanlık müfettişleri tarafından denetlenecek.







Görevlendirmeler







Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda olmak üzere, diğer kamu idarelerinde çalışan memurlardan, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile geçici olarak Başkanlık'ta görevlendirme yapılabilecek.





Başkanlık merkez teşkilatında kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlık'ta kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılacak.





Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenecek.





Öğretim yılına hazırlık ödeneği, Başkanlık'ta eğitim görevlisi ve Kur'an kursu öğreticisi kadrosunda bulunup, fiilen eğitim görevliliği ve öğreticilik yapanlara da aynı esas ve usullere göre yapılacak.





Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup murakıp kadrosunda bulunanlar üç yıl içinde en fazla iki defa yapılacak, usul ve esasları Başkanlık tarafından belirlenecek vaizlik sınavına katılma hakkına sahip olacak.





Kadro karşılığı sözleşmeli statüde bulunanlardan bu kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personelin yeni bir kadroya atanıncaya kadar sözleşmeleri devam edecek ve bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş kadrolara en geç altı ay içinde atanacak.





Kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan diğer personel, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun boş kadrolara en geç altı ay içinde atanacak ve atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilecek.





Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı 67 olarak belirlendi.





Tasarıda, Diyanet İşleri Başkanlığının, radyo ve televizyon yayını yapabilmesine de olanak sağlanıyor.





Kurumda toplam 9 bin 828 kadro ihdas edilecek.







Komisyonda görüşmeler







Komisyonda, AKP Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali, Türkiye'de hac ücretlerinin yüksek olduğunu, bu miktarın düşürülmesi gerektiğini söyledi.





Devlet Bakanı Çelik ise ''hac ibadetinin zenginlerin ibadeti'' olduğunu söyledi. Bu ifadeye bazı milletvekillerinin karşı çıkması üzerine Çelik, ''Hac ibadeti, zengin Müslümanların gerçekleştirdiği bir ibadet. 'Zenginlik' ifadesini, 'gücü yeten', 'varlıklı' anlamında da kullanabilirsiniz. Ancak, 'zengindir, o zaman ne alırsan yeridir' şeklinde düşünmek tabii ki yanlış. 2009 yılı ile 2010 yılı arasında hac fiyatlarında herhangi bir artış da olmadı'' dedi.





CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi de AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın verdiği önergenin ''yalnızca din hizmetleri sınıfından gelen kişilerin yurt dışında görevlendirilmesine'' ilişkin bir düzenleme getirdiğini söyledi. Bu durumun, ''eşitlik'' ilkesine aykırı olduğunu ifade eden Hamzaçebi, ''Sayın Bakan, umarım böyle bir niyet taşımıyorsunuz. Bu, 'din hizmetleri sınıfından değilse, boş ver, 2. sınıf, bizim için sadece iş yaptığımız bir piyon' anlamına geliyor. Bu, insanlığa da aykırıdır. Personel ayrımı yapmayın lütfen'' diye konuştu.





Devlet Bakanı Faruk Çelik ise personelin, din hizmeti vermek üzere yurt dışına atandığına dikkati çekerek, ''O nedenle 4 yıllık dini okul mezunu olmasından doğal bir şey olamaz. Çünkü, o manevi hizmetler için gidiyor oraya'' dedi.

