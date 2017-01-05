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Diyanet İşleri'nden tarikatlar ve cemaatlere 5 ilke

"Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz"

05 Ocak 2017 14:37

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'FETÖ' ve IŞİD hakkında 30 kadar cemaat ve tarikatla ön görüşme yaptı. Yeni Şafak'ın haberine göre, görüşmeler sonrasında "ötekileştirmeyeceksin", "tekfir etmeyeceksin" gibi 5 ilke belirlendi. Ön görüşmelerin ardından tarihte bir ilk de yaşanacak. Diyanet, 'Cemaat ve Tarikatlar Buluşması' düzenleyecek.

Toplantı öncesinde Din İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz ve İSAM Başkanı Raşit Küçük'ten oluşan 3 kişilik ekip cemaat ve tarikat liderleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi.

 

32 grupla görüşüldü

 

Diyanet'in şimdiye kadar görüştüğü tarikat ve gruplar şöyle:

Risale-i Nur Cemati: Yazıcılar Grubu (Hayrat Vakfı), Nesil Grubu, 'Okuyucular' olarak bilinen Kurdoğlu Grubu, Hizmet Vakfı Grubu, Meşveret Grubu, Med-Zehra Grubu, Zehra Grubu, İhlas Nur Grubu, Arslanbey Eğitim ve Kültür Vakfı, S. Hilmi Tunahan Cemaati, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), İlim Yayma Cemiyeti, Cerrahi Tekkesi ve Kubbealtı Grubu; Nakşibendi Tarikatı: İskender Paşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, Menzil Cemaati, Norşin'de Şeyh Nurettin Mutlu, Şeyh Abdülkerim Çevik ile Şeyh Alamuddin, Şanlıurfa'da Şeyh İzettin Aksan, Erzincan'da Şeyh Muhammed Nayır; Süleyman Efendi cemaati, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Ensar Vakfı, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), İlim Yayma Cemiyeti, Cerrahi Tekkesi ve Kubbealtı Grubu.

 

5 ilke belirlendi

 

Gerçekleştirilen buluşmalarda Diyanet'in Cemaat ve Tarikatlardan istediği, olmazsa olmaz 5 ilke belirlendi.

Belirlenen ilkeler şöyle:

 

1. Tekfir etmeyeceksin

 

Sadece kendini hak bilip, kendin gibi inanmayan, kendin gibi düşünmeyen ve kendin gibi yaşamayanları dinden çıkmakla suçlamayacaksın.

 

2. Ötekileştirmeyeceksin

 

Kendin gibi inanmayanı ve yaşamayanı ötekileştirmeyeceksin, azınlığa düşürmeyeceksin.

 

3. İslam'dan ayrılmayacaksın

 

İslam ilminden ayrılmayacaksın, İslam'ı kendine göre yorumlamayacaksın.

 

4. Şahıscı olmayacaksın

 

Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz, baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina edemezsiniz. Biz irademizi bir faniye teslim edemeyiz.

 

5. Şiddete karşı duracaksın

 

Kim olursa olsun şiddete başvurduğu zaman, toplum olarak, millet olarak hepimizi karşısında bulmalı.

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