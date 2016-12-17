Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne Alman Yeşiller’den suç duyurusu

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) yönelik ajanlık iddiaları artıyor. Alman Birlik 90, Yeşiller Partisi’nin din işlerinden sorumlu milletvekili Volker Beck’in Karlsruhe’deki Federal Savcılık’a DİTİB’in, AKP hükümetinin emri üzerine Almanya’da yaşayan Türkler hakkında ajanlık yaptığı iddiasını destekleyecek önemli bilgiler verdiği belirtildi.

Der Spigel dergisinin online sayfasında yayınlanan habere göre, savcılığa iletilen bilgilerin yanı sıra, bazı belgelerin kopyaları da bulunuyor. Bu belgelerin arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye’ye ait dış temsilciliklere gönderdiği yazılar ve Türkiye’nin Alman Başkonsolosluğu’nun Ankara’ya gönderdiği raporların olduğu da verilen bilgiler arasında. Haberde Yeşiller Milletvekili Beck’in gizli servis ajanlığı şüphesi ile savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kaydediliyor.

DİTİB Cuma günü hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı ve kendi içinde bir soruşturma başlatacağını haber verdi. DİTİB’ten yapılan açıklamada özellikle imamların güven inşa eden kişiler olduğu vurgulanarak, görevini kötüye kullananların cezasını çekeceğini belirtti. DİTİB imamları hakkında daha önce de Gülen Cemaati üyeleri ile ilgili ajanlık yaptıklarına yönelik çok sayıda haber yayınlanmıştı.