Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği: Erdoğan Köln'de cami açacak

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Köln Merkez Camii’nin resmi açılışını yapacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacağını açıkladı. 2017 yılında hizmete açılan caminin resmi açılışının 29 Eylül tarihinde yapılacağı belirtildi.

"Doğrulayamıyoruz"

DİTİB "temel veriler ve ayrıntılı planlama üzerinde henüz çalışılıyor" derken, açılış törenine Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet‘in de katılacağını duyurdu. Ancak bu bilgi Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Hükümet Sözcüsü tarafından teyit edilmedi. Sözcü, "Bu haberi doğrulayamıyoruz. Türk Cumhurbaşkanı'nın Almanya'daki devlet ziyaretine dair elimizde detaylı bilgiler bulunmuyor" dedi.

28 ve 29 Eylül tarihlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın daveti üzerine Almanya'yı ziyaret edecek Erdoğan'ın iki kez Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmesi planlanıyor. İki lider 28 Eylül'de beraber iş yemeği yiyecek ve 29 Eylül'de de ikili görüşme yapılacak. Steinmeier'in ev sahipliğindeki bir resepsiyona katılacak olan Erdoğan, Steinmeier ile de bir araya gelecek.

Alman mimar Paul Böhm tarafından tasarlanan ve modern bir mimariye sahip olan Köln Merkez Camii'nde yaklaşık bin 100 kişi ibadet edebiliyor. Yaklaşık bir yıl önce bir Cuma namazıyla birlikte hizmet vermeye başlayan caminin resmi açılışı bugüne kadar yapılmamıştı. 2009 yılında temeli atılan caminin yapımı çeşitli nedenlerle sekteye uğramıştı.