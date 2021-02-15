Diyanet İşleri, il müftülüklerine yazı gönderdi; Kuran kursları için yüz yüze eğitim izni çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi üzerine Kur’an kurslarında da yüz yüze eğitimin tekrar başlaması için valilikler karar almaya başladı. Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kocaeli valilikleri il hıfzıssıhha kurullarını toplayarak, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının açılması ve kursiyerler ile öğreticilerin soka çıkma yasağı ve toplu taşıma kısıtlamasından muaf tutulmalarını kararlaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 10 Şubat 2021 tarihinde il müftülüklerine resmi yazı göndererek, 1 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan karar gereğince 15 Şubat’tan (bugün) itibaren hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında yüz yüze eğitime geçileceğini bildirdi.

Kabine toplantısı kararı ve Diyanet’in bu yazısı üzerine valilikler de Kur’an kursları için karar almaya başladı. Bu kapsamda Şanlıurfa ve Kocaeli Valilikleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Kuran kurslarında tekrar yüz yüze eğitime başlanıldığını duyurdu.

Şanlıurfa'da olağanüstü toplantı

Bu kapsamda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında bugün “olağanüstü toplanan” İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu “Hafızlık Eğitimi Veren Kur’an Kursları” ile ilgili açılma ve muafiyet kararı aldı. Söz konusu Kurul kararına göre; hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlar durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma/ders programını gösteren belgeyle kanıtlamaları halinde “sokağa çıkma kısıtlamasından muaf” tutulacaklar. Ayrıca hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarındaki öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlardan 65 yaş ve üzerinde olanlar ile 20 yaş altında kalanlar “şehir içi toplu ulaşım araçlarının (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf” tutulacaklar. (ANKA)