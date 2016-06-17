Eski Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu: Tarikatlar din ticareti yapan, siyasi manevraları önemseyen yapılar haline geldi

Diyanet İşleri eski başkanı Prof.Dr. Ali Bardakoğlu, günümüzde tarikatların sektör haline geldiğini, din ticareti yapan, din üzerinden kazanan ve dünyaya yatıran oluşumlara dönüştüğünü söyledi. Bardakoğlu tarikatlar için "Din üzerinden din ticareti yapan, din üzerinden kazanan ve dünyaya yatıran bir ekonomik geliri, siyasi manevraları önemseyen, dünyevileşmenin tam göbeğinde bir oluşuma dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmet İnan’ın haberine göre, eski Diyanet İşleri Başkanı, 29 Mayıs Üniversitesi Kur'an-ı Kerim Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) Müdürü Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Genç Sanayici, İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Bursa Şubesi'nin Haziran Ayı Sinerji toplantısı kapsamında düzenlenen iftar programına katıldı. İftar yemeği sonrası konuşan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, İslam coğrafyasındaki terör gruplarının Kur'an-ı Kerim'in anlamını yorumlamaksızın sloganlaştırarak kullandığını ifade etti.

"Tarihin akışını göz önüne almazsak Peygamberi anlamak mümkün değil"

Prof. Dr. Bardakoğlu, "O ayet kime geldi, niçin geldi, ne demek istedi, hangi olaylarla ilişkili olarak söylendi? Tüm bunları sorgulamaksızın, tartışmaya açmaksızın, sanki Allah 21'inci yüzyılda Suriye'deki, Mısır'daki, Türkiye'deki veya İran'daki bir gruba hitap ediyormuş gibi anlatmaya gayret ediyorlar. Bir bakıma Kur'an-ı Kerim'i tarih ve toplum perspektifinden okuma yerine, metinleştirerek okumaya gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i tarih ve toplum perspektifinden ve metafizik vurguyu hiç ihmal etmeksizin okumamız gerekiyor" dedi.

Kur'an-ı Kerim'in bir bütünlük içinde okunması gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Bardakoğlu, "Kur'an-ı Kerim'i bir bütünlük içinde okumamız gerekiyor. Tarih ve toplum içerisinden okumamız gerekiyor. Tarihin akışını göz önüne almazsanız Peygamberimizi de anlamak mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"Tarikatlar sektör haline geldi"

Tarikatların günümüzde sektör haline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, "Din üzerinden din ticareti yapan, din üzerinden kazanan ve dünyaya yatıran bir ekonomik geliri, siyasi manevraları önemseyen, dünyevileşmenin tam göbeğinde bir oluşuma dönüşmüştür" dedi.

Günümüzdeki tarikatları İslam düşüncesinin ve ahlakının temsilcisi saymanın İslam'a haksızlık olduğunu belirten Prof. Dr. Bardakoğlu, "İslam ahlakını temsil etme iddiasıyla bir sınıf ortaya çıkacaksa, en son çıkanların o grup olması gerekir. Günümüzde cehalet, eğitimsizlik, zor ekonomik şartlar ile yanlış din eğitimleri birleşince, İslam dünyasında tarikat örgütlenmelerinin pençesine terk edilmiş oluyor. Orta Afrika, Afganistan, Pakistan, Bangladeş bu konuda çok kötü. Balkanlar bu konuda tek umutlu olduğum yerdir. Balkanlardaki tarikat hayatı ile Afrika'daki tarikatlaşma arasında dağlar kadar fark vardır. Afganistan, Pakistan, Bangladeş'deki tarikatlar ciddi ekonomik, sektörel ve toplum için sorun teşkil eden örgüt haline gelmiştir. Din üzerinden tam bir ticaret haline gelmiştir" şeklinde konuştu.