Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan takvime 10 milyon lira

2020 yılı için bastırdığı 3 milyon 384 bin takvime 9,8 milyon TL harcayan Diyanet, 2021 için de 3 milyon 420 bin adet takvim siparişi verdi. Basımı için özel bir şirketle el sıkışılan takvimlerin maliyetinin 10 milyon TL’ye yaklaşacağı öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Toplamda 3 milyon 250 bin adet blok takvim siparişi veren idare, 100 bin adet de çocuk takvimi hazırlanmasını istedi. Diyanet’in talebi doğrultusunda toplam 70 bin adet de üçgen, kenarı delikli, spiralli takvimler bastırılacağı ifade edildi.

2020 yılında bastırdığı 3 milyon 384 bin takvim için 9,8 milyon TL harcayan Diyanet’in, takvim sayısını artırması itibarıyla maliyetin de katlanacağı belirtildi. Takvimlerin Türkiye’de 39 bölge için, yurtdışında ise 21 bölge için basılacağı kaydedildi.