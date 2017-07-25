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Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK'tan işbirliği protokolü: AYGÖZ

Ramazan ayında yaşanan 'imsak tartışmasının' ortadan kalkacağı bildirildi

25 Temmuz 2017 13:54

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin'in katılımıyla imzalanan protokolde, Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi (AYGÖZ) Kurulması amaçlanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, imzalanan protokolle her ramazan ayında yaşanan imsak tartışmasının ortadan kalkacağını söyledi.

Sol'da yer alan habere göre Görmez, “Eğer biz ibadet vakitlerimizde dahi birliği oluşturamıyorsak, sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi birlikte paylaşamıyorsak, bayramlarımızı bile birlikte yapamıyorsak, Allah’ın bize ziya vermek üzere yarattığı Güneş’e, nur vermek üzere yarattığı Ay’a yerleştirdiği o menzillerin hesabını yapamıyor, o hesapta bile ihtilaf ediyorsak, o zaman kendi aramızdaki sosyal meselelerde ihtilaf etmemiz normaldir” dedi.

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