Diyanet İşleri Başkanlığı, Amerika’dan Asya’ya 17 yeni teşkilat kuracak

Son günlerde medyadan yargıya pek çok alanda etkisini gösteren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, toplamda 90’ı bulan yurt dışı müşavirlik ve ataşelik sayısı artacak. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında Sao Paulo’dan Los Angeles’a, Budapeşte’den Varşova’ya kadar pek çok ülkede Diyanet için 17 yeni teşkilat kurulacağı belirtildi.

Karara göre, Dakka, Jakarta, Ottava, Budapeşte, Yaounde, Darüsselam, Varşova, Helsinki, Bangkok, Manilave Vagadugu’da Din Hizmetleri Müşavirliği açılacak. Los Angeles, Sao Paulo, Kudüs, Barselona, Filibe ve Odessa’da ise, Din Hizmetleri Ataşeliği kurulacak. Böylece 11 yeni müşavirlik, 6 yeni ataşelik açılmış olacak.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçilerinin, diplomatik misyonlarına iktidar tarafından üvey evlat muamelesi yapıldığı, beyefendinin görüşmelerine tercüman bile alınmadığı bir dönemde bu adım laik devletten farklı bir politikaya geçmektir” yorumunu yaptı.

“Diyanet’i Cumhur İttifakı’nın 3. kolu olarak piyasaya sürdüklerini söylüyorduk. Anlaşılan sınırlarımız buna yetmemiş. ‘Yurtta barış dünyada barış’ yerine ‘ihvan politikası’ izleniyor” diyen Bayraktutan, “Bana göre bu bir PR (halkla ilişkiler) çalışması. Hem içeride hem dışarıda kaybettiği zemini kazanmak için çabaları var” diye konuştu.