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Diyanet İşleri Başkanı'ndan TRT'nin Kuran yarışmasına eleştiri

Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değil

07 Haziran 2017 17:43

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, TRT'de yayınlanan 'Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nı eleştirerek, "Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 12 Haziran’da başlayacak ve iki ay sürecek yaz Kur’an kursları eğitim dönemi öncesinde görev yapacak din görevlilerine ve Kur’an kursu öğreticilerine seslendi.

Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değil

TRT'de yayınlanan Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nı eleştiren Görmez şunları söyledi:

"Son zamanlarda bir yarışma programı çıkarıldı biliyorsunuz. Sadece şunu söylerim. Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kuran bir hayat kitabıdır. Hem de en müstakim yola, en salam yola sizi götürmek için nazil olmuş bir kitaptır."

 

 

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