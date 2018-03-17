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Diyanet İşleri Başkanı'ndan evlilik yaşı tavsiyesi: 25'ten sonra beğenmek zor oluyor

Diyanet FETÖ ve IŞİD'i "el kitabı" ile anlatacak

17 Mart 2018 11:55

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmanlı döneminde yaygın olarak görülen evlilik yaşının kızlarda 17, erkeklerde ise 18 olarak tespit edildiğini söyledi. Evlililik için en uygun yaşların 18-25 arası olduğunu belirten Erbaş, "25 yaşından sonra artık beğenmek de zor oluyor" dedi.

Erbaş, Kanal 7'de yayımlanan "İskele Sancak" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.

"Toplumun ortalama yaşına uygun davranmalı"

Erbaş, evlililik için en uygun yaşların 18-25 olduğunu dile getirerek, "25 yaşından sonra artık beğenmek de zor oluyor. Erkek için de kızlarımız için de öyle. Birbirlerini kabullenmekte de bir zorlanma oluyor. Dolayısıyla tam böyle evlilik yaşı dediğimiz, toplumumuzun belli kabulleri var zaten. Toplumumuzun ortalama yaşına uygun olarak davranmakta fayda var" ifadesini kullandı.

Dört kızından üçünün üniversite mezunu olduğunu anlatan Erbaş, "Tabii ilk iki kızım biraz önce dediğimiz, toplumumuzun o ortalama olarak kabul ettiği yaşlarda, 22 yaşında evlendiler" diye konuştu.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce FETÖ'nün din istismarını konu alan bir kitap çıkarılacağını belirten Erbaş, bu terör örgütü tarafından itibar kaybına uğratılan terimlerle ilgili de çalışma yaptıklarını bildirdi. Erbaş, ""FETÖ ve IŞİD din istismarı el kitabı çalışmamız yakında bitecek. Binlerce, belki yüz binlerce el kitabı şeklinde bastırıp bütün milletimize dağıtacağız" dedi.

Erbaş, şöyle devam etti:

"Ben mesela 'himmet' ve 'hizmet' diyemiyorum artık. Yani uç kavramlar olarak bunu belirtmiş oldum. Niye? Çünkü çok istismar edildi ve kirletildi. Aslında bu kavramlar bizim için çok sıcak kavramlardı. Dolayısıyla bununla ilgili kitap çalışmamız var. FETÖ ve IŞİD din istismarı el kitabı çalışmamız yakında bitecek. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüz bu kitapları basacaklar. Binlerce, belki yüz binlerce el kitabı şeklinde bastırıp bütün milletimize dağıtacağız."

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