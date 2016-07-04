Diyanet İşleri Başkanı'ndan din görevlilerine: Sünnet çocuğu gibi giyinmeyin

Dinayet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Ramazan ayının başında ilçe müftülerine, vaizlere ve din görevlilerine gönderdiği bilgi notunda, "Sünnet çocuğu gibi giyinmeyin" dediği ortaya çıktı.

Görmez, imamlara ‘sünnet çocuğu’ gibi giyinmeyin” talimatı verirken; camilere firma reklamı alınmamasını istedi. Görmez, Ramazan ayı faaliyetlerini görüşmek üzere haziran ayı başında müftüler ile toplantı düzenledi. Görmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından; ilçe müftüleri, vaizler ve din görevlilerine bir bilgi notu gönderildi.

"Süslü cüppeler yaptırmayın"

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı'nın ilettiği notta; “Sarıklardaki naylonlar çıkarılmalı” diyerek din görevlilerinin kirlenmesin diye kıyafetlerinden çıkarmadığı naylonların sökülmesini istedi. Ayrıca, “Süslü cüppeler yaptırılmamalı” diye imamları uyaran Görmez, “sünnet çocuğuna benzemeyin” uyarısında bulundu.

"Başkanlık afişlerini muhakkak asın"

Diyanet, camiler için “sadelik olmalı” uyarısında da bulundu. İbadet alanlarında “firma reklamları içeren levhaların” olmaması ve Başkanlık tarafından gönderilen afişlerin muhakkak asılmasını ve vatandaşların görmesinin sağlanılmasını istedi.

Gönderilen notta, “gençleri camilere bağlayalım” uyarısında bulunan Görmez, gençlerle ilgili programlar uygulamaya konulmasını talep etti. Notta, camiler için “sadece namaz kılma yeri olmamalı” derken; “Camiler bir müessese haline getirilmeli” tavsiyesinde bulundu. Camiler genelgesine uyulmamasından şikâyet edilen yazıda, camilerin açık tutulmasını, akşam ve teravih namazları konusunda “mutlaka kıldırılmalı” diyerek kurallara uyulmasını istediğini hatırlattı.