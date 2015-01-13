Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'çocuk gelin' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 30. İl Müftüleri İstişare Toplantısı için geldiği Edirne'de, Balkan ülkelerinden gelen din adamlarıyla Vali Dursun Ali Şahin'i ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Görmez, "Başkası tarafından, küçükken, çocukken, evlendirilenler, evliliğe zorlanan kız çocukları en büyük haksızlığa uğramış demektir" diye konuştu.

Salih Baran'ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Şahin'le bir süre görüşen Görmez, basın mensuplarının Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesine ilişkin sözlerinin sorulması üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nun baştan beri hemen hemen her toplantısında, çocuk yaşta, henüz anne ve eş olmaya aday olmamış kız çocuklarını evlendirmenin İslam'a uygun olmadığını ifade ettiğini söyledi.

'Bu yanlış uygulama İslam dinine mal ediliyor'

Bazı coğrafyalarda küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesinin İslam dini ile bağdaştırıldığını ve bunun çok yanlış olduğunu vurgulayan Görmez, şöyle konuştu:

"Kuran-ı Kerim nikahı misak olarak değerlendirir. Misak sözleşme demektir. Sözleşme karşılıklı olmadığı taktirde, sözü verip anne olmaya, eş olmaya uygun olmayan bir kız çocuğunu evlendirmek doğru değildir. Hala böyle bir geleneğin ülkemizde varlığını az da olsa koruyor olmasından üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hele hele İslam dünyasında, Afrika'da muhtelif yerlerde, bu yanlış uygulama İslam dinine mal ediliyor. Bu yanlış uygulama İslam'a mal edilemez.

Çocuk yaşta, rızası alınmadan, nikah akdine imza atacak konumda olmadan, anne ve eş olma kararını kendine bırakmadan, başkası tarafından, küçükken, çocukken, evlendirilenler, evliliğe zorlanan kız çocukları en büyük haksızlığa uğramış demektir. Anne, babaların, herkesin bu konuda dikkatli olması gerekir."

Vali Şahin, ziyaret anısına Görmez'e üzerinde ayet yazılı bir tablo hediye etti.

Görmez de Şahin'e bazı Diyanet yayınlarından armağan etti.