Diyanet İşleri Başkanı'ndan cenaze namazı çıkışı



T24 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Hazreti Muhammed döneminde kadınların cuma ve cenaze namazlarına katıldıklarını belirterek, "Bir anne düşünün, evladı vefat etmiş ama cenaze namazına katılamıyor. Kadınlarımıza cenaze, cuma ve bayram namazlarında yer açmalıyız" dedi.



Radikal gazetesinde yer alan haber göre, Mekke'de Türk hacılarla vatandaşların bayramını kutlayan Görmez, düzenlediği basın toplantısında, kutsal topraklarda Hac ibadetinin genç yaşlarda yapılmasını isteyerek, “Buralara ölmek için değil hayat bulmak için gelin” diye konuştu. Haccın genç ve güçlüyken yapılması gerektiğini vurgulayan Görmez, Arafat'tan Müzdelife'ye araçlarla gelinmesine rağmen Müzdelife'den Mina'ya şeytan taşlamaya gidişte, buradan da Kabe'ye kadar olan toplam 11 kilometrelik yolun yürünerek kat edildiğine dikkati çekti.



Görmez, “Allah, Kur'an-ı Kerim'de 'O yola girmeye güç yetirenler' ifadesini kullanıyor. Bu izdihamda, bu kalabalıkta 11 kilometrelik yolu yürüyebilmek için Kur'an'da belirtilen güce ihtiyaç var” şeklinde konuştu.



Yürüyemeyecek durumdaki 3 bin dolayındaki hacıyı, din görevlilerinin otellerine kadar ellerinde taşıdığını aktaran Görmez, “Milletimizin mübarek topraklarda ölmek gibi bir arzusu var. Mübarek topraklara ölmeye değil hayat bulmaya gelin. Bu ibadeti hayatınızı zenginleştirmek için yapın” çağrısını dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bu yıl üçü Arafat'ta olmak üzere bayram sabahına kadar 30 hacı adayının kutsal topraklarda vefat ettiğini kaydetti. Görmez, 5 bin hac, 8 bin de umre için toplam 13 bin kişiyi görevlendirdiklerini, bu kişilerin eğitimlerine önem vereceklerini söyledi.







'Kadınlara yer açmalıyız'



Görmez, bu yıl ilk kez uygulamaya geçirilen kadın irşat ekiplerinin başarısına da işaret ederek, bir kadın hacının, “Biz Türkiye'deyken cenaze namazı, cuma namazı ve bayram namazı kılmıyoruz. Burada ise kıldık. Bize bayan görevli vermeseydiniz bunları yapamazdık” şeklindeki sözlerini aktardı. Gazetecilerin Türkiye'deki durumu hatırlatmaları üzerine Görmez, şunları söyledi:





“Peygamber efendimiz döneminde kadınlar cuma ve cenaze namazlarına katılmışlardır. Bayram namazına katılmayan olmamıştır. Hazreti Peygamber, Medine döneminde 'Herkes bayramlarımıza katılsın' demiştir. Özel durumu nedeniyle namaz kılamayacak bayanların bile Bayram namazına gelerek izlemelerini istemiştir. Ancak Türkiye'deki gelenek ve kültürler bu tür eksiklikleri beraberinde getiriyor.”



Bu konuda “üzüldüğü ve yadırgadığı konular bulunduğunu” dile getiren Görmez, “Bir anne düşünün, evladı vefat etmiş ama cenaze namazına katılamıyor. Yadırganacak bir durum. Namazın usulüne ve esaslarına göre kadınlarımıza cenaze, cuma ve bayram namazlarında yer açmalıyız” diye konuştu.



Görmez, hacı adayları için gelecek yıllardan itibaren müstakil oda sistemine geçileceğini, hacıların eşleriyle birlikte 2 kişilik odalara kalabileceğini de bildirdi. Mekke ve Medine'de kalıcı sağlık merkezi kurmanın zorunluluk haline geldiğini kaydeden Görmez, “100 bin kişi hac, 500 bin kişi de umre yapmak için geliyor. Bu iki şehirde 120 bin kadar da vatandaşımızın sabit ikamet ettiğini biliyoruz. Sadece hac döneminde sağlık hizmeti vermek yeterli olmuyor. Buralara kalıcı geniş imkanları olan hastaneler yapmak zorundayız. Türkiye'ye dönünce Sağlık Bakanlığı ile görüşerek bu adımı atacağız” şeklinde konuştu.







Kurbanlar Afrika'ya



Kutsal topraklarda sadece Türk hacılarının kestiği kurban sayısının 86 bin olduğunu belirten Görmez, kurbanların İslam Kalkınma Bankası aracılığıyla başta Somali olmak üzere Afrika'daki muhtaç ülkelere ulaştırılacağını söyledi. Bu yıl Arafat'a kadar ulaşıma açılan tramvay hattının ise Suudi Arabistan'lı hacıların kullandığını belirten Görmez, engelli ve yaşlı hacılara tramvay ulaşımında öncelik verilmesinin daha doğru olacağını belirtti.



Mekke'de ciddi bir mekan sorunu olduğunu, ancak sorunu sadece bu yönden ele almanın yanlış olduğunu kaydeden Görmez, “İskan ve ibadet sorunu birlikte ele alınmalı. İskan sorununu sadece Kabe'ye yakın mekanları yenileyerek çözümleyemeyiz” diye konuştu.









