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Diyanet İşleri Başkanı, Zeytin Dalı Harekât merkezinde

Diyanet İşleri Başkanı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel'le görüştü

17 Şubat 2018 23:32

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu Komutanlığı'nın Hatay'daki harekat merkezini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş ve beraberindeki heyet, harekat merkezinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le bir süre görüştü.

Erbaş ve beraberindekiler daha sonra harekat merkezinden ayrıldı.

Ziyarette Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve kurumun üst düzey yöneticileri de eşlik etti.

 

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