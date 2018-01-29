Diyanet İşleri Başkanı: Türkiye'nin yüzde 59'u Kuran okumasını bilmiyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çocukların Kuran derslerine yönlendirilmesini isteyerek, "Kur'an-ı Kerim okuyanların oranı ülkemizde halen yüzde 41. Nüfusumuzun yüzde 59'u hala Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor" dedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki İmamı Azam Hafızlık Kur'an Kursu'nun açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan ve çok sayıda davetli katıldı.

5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen İmamı Azam Hafızlık Kur'an Kursu'nda 104 öğrenci eğitim alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki hafta ikinci dönem başlayacak. Seçmeli dersler konuldu o kadar mücadeleyle. Allah razı olsun koyanlardan. Okullarımızda Kur'an dersini Hazreti Peygamberimizin hayatı dersini koyanlardan Allah razı olsun. Şimdi vazife bizde. Vazife velilerde, vazife öğretmenlerde. Kur'an-ı Kerim okuyanların oranı ülkemizde halen yüzde 41. Nüfusumuzun yüzde 59'u hala Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. İşte bir ihtiyaçtan dolayı bu gelişmeler oluyor. Çocuklarımızdan daha fazlasını seçmeli Kur'an derslerini seçmesini sağlamamız lazım. Daha fazlasını Peygamber efendimizin hayatı dersini seçmelerini sağlamamız gerekiyor. Çünkü yüzde 99'umuz Müslümanız diye iftihar ediyoruz ya, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkenin yüzde 59'u, yüzde 60'ı daha kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor, işte ihtiyaç bu. Bunu eleştirenler bu gerçeği bilsinler. Neden buna ihtiyaç var? Şu anda din eğitimi veren imam hatiplerin oranı hala yüzde 15. Yani Türkiye'deki genel öğrenci sayısına göre oran yüzde 15" dedi.



Din eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla gençlerin Kur'an derslerine teşvik edilmesi gerektiğinin ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları söyledi:



"Bu din eğitimini ilahiyat fakültelerinde almayanlar, Kur'an kurslarında almayanlar nerede alacaklar? Alacak başka yer yok. Sadece yaz Kur'an kursları var. Yaz Kur'an kurslarına da 18-20 milyon gencimizin sadece 3-4 milyonu geliyor. Geride kalanlar nerede din eğitimi alacaklar? Onun için seçmeli Kur'an derslerine teşvik edelim. Seçmeli Peygamber efendimizin hayatı dersine teşvik edelim, yaz kurslarına teşvik edelim. Hafta sonları hocalarımız çocuklarımızı bekliyor. Bütün camilerimiz açık. Bunu takip ediyoruz. Gidin sizler de takip edin. Hocalarımızı bulamazsanız gidin kapısını çalın. 'Ben camiye geldim, Kur'an öğrenmek istiyorum, ilmihal dersini almak istiyorum, tesfir öğrenmek istiyorum, hadis okumak istiyorum' diye hocalarımızı zorlayın. Yüz bin hocamız var ülkemizde. Hepsinden istifade edin inşallah. Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize acilen şifalar diliyorum onlar oralarda çarpışıyorlar. Biz burada Kuran kurslarını açıyoruz. Onlar orada, biz burada cihada devam ediyoruz." (DHA)