Diyanet İşleri Başkanı: Türkiye Sünnicilik yapıp, taraf tutmamalı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Türkiye Sünnicilik yapıp taraf tutmamalı, Sünni-Şii ihtilafının bir tarafında yer almamalı" dedi. Görmez, Türkiye'nin taraf tatarak "hakem rolünü kaybetmemesi gerektiğini" söyledi.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Mehmet Görmez, Diyanet'in idari ve dini olarak 'çok daha özerk bir kurum' olması gerektiğini, özellikle mali özerklik için vakıfların Diyanet'e bağlanmasını istedi. "Devletten para alan değil, bağışlarla ayakta duran bir kurum olmalı" mesajı verdi.

Görmez, Diyanet'in çok tartışılan dini hayat anketinin de tamamlandığını açıklayarak, "Artık bilimsel bir gerçek; Türkiye'nin yüzde 99,2'si Müslüman. En üst kimlik ve aidiyetini Müslümanlık olarak açıklıyor" dedi.