Diyanet İşleri Başkanı: Tedbirlerin en güzel uygulandığı mekânlar camiler oldu, bayram namazımızı camilerde kılacağız

Ramazan ayının son sahurunda TRT1’e konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum" dedi.



Kudüs, Gazze ve Mescid-i Aksa’da İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan Başkan Erbaş, bu problemin uzun yıllardan itibaren insanlığın, dünyanın gözleri önünde kartopu gibi büyüyerek günümüze kadar geldiğini söyledi.



Başkan Erbaş, camilerde bayram namazının kılınacağını ifade ederek, "Cemaatimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekânlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti.



Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak, kimseye zarar vermeden kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.