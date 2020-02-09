Diyanet İşleri Başkanı: Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü sebebiyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansta, sigaranın haram olduğunu dile getirdi.

Dünyada 8 milyon, Türkiye'de ise her yıl 100 bini aşkın insanın sigaradan öldüğünü belirten Erbaş, Maide suresi 32. ayette yer alan "Kim ki yer yüzünde, inancı, mezhebi dini ne olursa olsun bir kimseyi öldürürse haksız yere, bütün insanları öldürmüş gibi olur" ifadelerinden ötürü sigaranın katil olduğunu söyledi.



Erbaş Araf suresinin 157. ayetindeki "Onlara, temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar." ifadelerine yönelik olarak da, "Sigaranın pis olmadığını söyleyen hiç kimse yok. Allah’ın yeryüzündeki halifesi olarak yaratılan ve eşref-i mahlukat şeklinde tarif edilen insanı, bağımlılık yoluyla bu temel vasfından uzaklaştıran, onu aciz bir varlık haline getiren sigaranın haram olduğunu bir kez daha buradan söylüyorum." diye konuştu.